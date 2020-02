Schwitzige Hände, ein nervöses Kribbeln im Bauch und der Moment, in dem die Freundin zur Ehefrau und der Freund zum Ehemann wird: Wer heiratet, verbringt einen sehr speziellen Tag, viele wollen gleich auch noch ein spezielles Datum dafür.

Das Standesamt Thurgau West in Frauenfeld ist schon eine Weile ausgebucht für den 20.02.2020. «Bei uns werden sich zehn Paare das Ja-Wort geben», sagt Heike Kooy, Leiterin des Zivilstandesamtes.

«Schön, dass Heiraten beliebt ist»

Sie wisse nicht genau, warum solche Daten so beliebt sind. «Womöglich, um es sich besser merken zu können oder einfach, weil es schön aussieht auf dem Papier», sagt Kooy.

Normalerweise seien die Wintermonate ruhiger, aber der diesjährige Februar sei gut gebucht. «Der Valentinstag ist jedes Jahr auch ein beliebtes Datum bei uns», sagt Kooy.

Laut Kooy dürften dieses Jahr alle 20. des Monats begehrte Tage zum Heiraten sein, auch der 10.10.2020 sei schon ausgebucht. «Es ist schön, dass Heiraten beliebt ist», sagt sie.

«Nicht so gefragt wie im Stadtgebiet»

In Appenzell Innerrhoden scheint es bei Hochzeiten im Allgemeinen etwas ruhiger zu- und herzugehen. Das bestätigt Peter Fässler, Leiter des Zivilstandsamtes Appenzell: «Wir haben pro Jahr sowieso nur rund 80 Trauungen und die speziellen Daten scheinen im Stadtgebiet beliebter zu sein.»

So heiraten am 20.02.2020 in Appenzell lediglich zwei Paare. «Wenn wir zwei bis vier Trauungen am Tag haben, ist das schon viel», sagt Fässler.

«Normalerweise drei Trauungen im ganzen Monat»

Der Nachbarkanton Appenzell Ausserrhoden nimmt es mit dem Heiraten eigentlich auch eher gemütlich, doch heute Donnerstag habe man aussergewöhnlich viele Trauungen. «Es sind drei. Das sind mehr an einem Tag, als sonst im ganzen Februar», sagt Thomas Walliser-Keel, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Herisau.

Zum Vergleich: Die Gemeinde Herisau traute im vergangenen Jahr 104 Paare, rund zwei pro Woche also. Man merke die spezielleren Daten schon, aber überrannt werde man nicht.

Freitage eigentlich beliebter

Der Donnerstag ist meist auch nicht unbedingt der Tag, an dem viele heiraten möchten, Freitage sind beliebter. Vier Paare heiraten am 20.02.2020 in der Stadt St.Gallen. «Der Nachmittag ist fast ausgebucht, die Nachfrage für einen Donnerstag ist doch relativ gross», sagt Stephanie Hutter, Abteilungsleiterin des Regionalen Zivilstandsamtes der Stadt St.Gallen.

«Rechnen mit grosser Nachfrage»

Von April bis Oktober hat man in St.Gallen darauf geachtet, Samstags-Trauungen an spezielleren Daten möglich zu machen. «Da rechnen wir auch mit einer grossen Nachfrage – zum Beispiel am 04.04.2020, 20.06.20, 08.08.2020 und 10.10.2020», sagt Hutter.

«Manchmal fällt es auf den Jahrestag eines Paares»

Sie höre oft von Paaren mit einem besonderen Datumswunsch. «Manchmal fallen diese Daten dann auch gleich auf den Jahrestag eines Paares», sagt Hutter.