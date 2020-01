Ein Gleitschirm-Pilot stürzte in Schruns ab und verletzte sich schwer.

Ein 53-jähriger Mann wollte mit seinem Gleitschirm auf dem Schnee in Schruns landen. Er hatte sich dafür die Ski angeschnallt. Soweit kam aber es nicht. Der 53-Jährige stürzte am Sonntag in der Nähe der Talstation Zamangbahn ab, als er gerade beim Landeanflug war.

Eine Höhe von rund acht Metern stürzte er auf den Boden und zog sich dadurch mehrere Knochenbrüche zu. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

(red.)