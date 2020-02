Für Eventplaner und Aussteller war es ein bitterer Tag: Der Bund informierte, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen für die nächsten Wochen wegen des Coronavirus verboten werden. In Weinfelden musste deswegen die «inhaus»- und die «die50plus»-Messe nur wenige Stunden vor Türöffnung abgesagt werden. «Das alles ist sehr traurig», sagt Gregor Wegmüller, Geschäftsführer Messen Weinfelden. Die Messen hätten schon seit längerem, wegen des Coronavirus, in Kontakt mit den Behörden gestanden. «Dass der Bund aber so schnell eingreift, damit haben wir nicht gerechnet.»