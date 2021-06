Tatsächlich haben Meteorologen noch kaum so heftige Gewitterlagen in den letzten Jahren beobachtet. «Die Häufigkeit und Heftigkeit sind wirklich sehr ungewöhnlich», sagt Meteonews-Meteorologin Geraldine Zollinger auf Anfrage von FM1Today. In den letzten Jahren gab es selten ein solch hohes Blitz- und Regenpotenzial, das sich auch noch entladen hat.» In der Nacht auf Freitag war einmal mehr besonders das Mittelland betroffen. Der Sachschaden ist zum Teil enorm.

Auch nächste Woche wird gewittrig – «Schäden sind zu erwarten»

Geschuldet ist dieses Wetter einer süd- bis südwestlichen Höhenströmung, die feuchte und instabil geschichtete Luft in den Alpenraum transportiert. Und auch wenn es übers Wochenende eine kurze Entspannung gibt, spätestens ab Montag werden wieder heftige Gewitter mit Starkregen in der Schweiz erwartet. SRF-Meteorologe Thomas Bucheli warnt: «Wie gefährlich diese Gewitter werden, ist noch unklar, aber es wird wohl auch nächste Woche wieder Schäden geben», sagte er in der SRF-Meteo-Sendung am Donnerstagabend.

Tendenz zu extremen Wetterlagen nimmt zu

Während Meteonews vorsichtig ist, das zerstörerische Potenzial der Gewitter dem Klimawandel zuzuordnen, spricht Bucheli in SRF Meteo am Donnerstagabend Klartext: «Wenn Sie mich fragen, ob der Klimawandel Schuld sei an diesen extremen Wetterverschiebungen, dann muss ich Ihnen klar sagen: Nein, nicht der Klimawandel ist schuld, das ist der Klimawandel.»

Bucheli bezieht sich dabei auf die weltweiten Statistiken der letzten Jahrzehnte und die Tendenz, dass Extrem-Wetterlagen immer häufiger werden.