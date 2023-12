«Mietbäume sind sehr beliebt»: Dafür haben sich die Ostschweizer entschieden

Mal was anderes!

Er gehört für viele Menschen an Weihnachten einfach dazu: der Christbaum. In den letzten Wochen haben sich deswegen auch in diesem Jahr viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum begeben.

«Es sind viele Menschen gekommen», sagt Beat Kressibucher, Geschäftsführer vom «christbaeume.ch». Er blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Auf seinem Hof im thurgauischen Berg und drei weiteren Standorten hat er am vergangenen Wochenende fleissig Weihnachtsbäume verkauft.

Auch in Engelburg herrschte in den letzten Wochen Kauflaune. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Richard Osterwalder, Geschäftsführer des Osterwalder Hof. Konkrete Zahlen haben die beiden Anbieter aus der Ostschweiz jedoch noch nicht. In der Schweiz werden jährlich aber etwa 1,5 bis 1,7 Millionen Christbäume verkauft.