Wie sieht es mit den neuen Einschränkungen und Anordnungen des BAG in der Migros aus?

Andreas Bühler: Die neue Anordnung vom Bundesamt für Gesundheit besagt, dass wir in den Filialen nur noch eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig bedienen dürfen. Die Faustregel lautet: Pro zehn Quadratmeter Ladenfläche ein Kunde. Das heisst in einem Laden mit etwa 500 Quadratmetern dürfen 50 Kunden gleichzeitig bedient werden.

Muss man die Kundenanzahl kontrollieren?

Unsere Mitarbeitenden stehen am Eingang bereit und führen die Zählungen durch. So können wir sicherstellen, dass die erlaubte Kundenanzahl nicht überschritten wird. Eine Marke ziehen, wie bei der Post, muss man in der Migros aber nicht.