MIt 3,8 Promille intus: E-Scooter-Fahrer (51) beschimpft in Friedrichshafen Polizei

Über 3,8 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem E-Scooter-Fahrer an, den die Polizei am Sonntagmittag in Friedrichshafen kontrollierte. Aufmerksam auf den 51-jährigen Mann wurde ein Zeuge, welcher dann die Polizei verständigte. Kurz darauf hätten die Beamten den Mann mit seinem Elektroroller angetroffen, heisst es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Der Betrunkene habe sich aggressiv verhalten und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben müssen. Bei den weiteren Massnahmen habe er die Polizei und das Krankenhauspersonal beschimpft. Nun drohen dem 51-Jährigen neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Strassenverkehr noch weitere strafrechtliche Folgen.

Zudem wurde der Mann über Nacht in Gewahrsam genommen. Für diesen eher unfreiwilligen Aufenthalt erwartet ihn eine Rechnung, wie es in dem Communiqué weiter heisst.

(red.)