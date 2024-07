Eine 59-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto in Rehetobel in Richtung Speicherschwendi unterwegs. Die Lenkerin geriet ausgangs einer langgezogenen Linkskurve über den rechten Strassenrand hinaus. Wie die Kapo Appenzell Ausserrhoden mitteilt, habe sich das Auto dann überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Bei dem Autounfall verletzte sich die Frau mittelschwer. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Am Auto der 59-Jährigen entstand Totalschaden.

(red.)