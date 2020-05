Mit Brandbeschleuniger hat eine unbekannte Person oder Gruppe in der Nacht auf Sonntag in der Bahnhofsunterführung am Bahnhof Glarus einen Brand gelegt. Laut Mitteilung der Glarner Kantonspolizei wurden die an der Wand montierten Kunststofftafeln entzündet – die dadurch entstandene grosse Hitze beschädigte den Wand- und Deckenbeton, zusätzlich entstand beträchtlicher Rauchschaden.

Bei Reinigungsarbeiten bemerkte zudem ein Mitarbeiter der SBB in einem Schliessfach des Bahnhofs Glarus Brandschutt. Auch dieses Feuer wurde in der Nacht auf Sonntag gelegt.

Wer Hinweise zur Tat oder der Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(red.)