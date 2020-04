Mit diesem Auftritt gewinnt Remo «The Voice»

Vom Wohnzimmer aus zur «Voice of Switzerland»

Der 18-jährige Sportartikelverkäufer aus Hemberg hat es geschafft. Remo Forrer ist «The Voice of Switzerland» 2020. Mit dem Song „Sign of the times“ konnte er das TV-Publikum im Finale überzeugen. «Remo ist ein sehr starkes Gesamtpaket. Er sieht gut aus und hat eine starke Stimme», sagte Coach Noah Veraguth noch vor seinem Auftritt. «Ich bin stolz darf ich dein Coach sein.»

«Ich bin in einer sehr musikalischen Familie gross geworden», erzählt Forrer im Einspann seines Auftritts. Musik habe schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. Seit fünf Jahren nimmt er Gesangsunterricht an der Musikschule. «Natürlich ist es mein Traum, das Singen später zum Beruf machen zu können.» Nun wartet ein Plattenvertrag mit Universal Music Switzerland auf den 18-Jährigen.

Das Finale fand nicht wie geplant im Studio statt. Aufgrund der Corona-Krise mussten die acht Finalisten in ihrer Stube performen. Die Auftritte wurden im Fernsehen gezeigt, das Publikum konnte per Telefon voten. Auch die Moderatoren und Coaches sendeten von zuhause aus.

