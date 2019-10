Die Wandergruppe war am Sonntagnachmittag in Riezlern auf einem Wanderweg von der Kanzelwand über die Riezler Alp in Richtung Riezlern unterwegs. Vier Personen der 10-köpfigen Wandergruppe musste teils verletzt und teils unverletzt aber völlig erschöpft, geborgen und mit dem Rettungshelikopter ins Tal geflogen werden.

Eine 75-jährige Frau aus Deutschland konnte wegen Erschöpfung und Knieschmerzen nicht mehr weitergehen. Ihr 76-jähriger Mann rutschte aus, schlitterte einige Meter auf der Hose talwärts und stiess dabei mit dem Kopf gegen eine Wurzel. Ein 78-Jähriger aus Deutschland konnte wegen Erschöpfung den Talmarsch nicht fortstetzen. Eine 80-jährige Deutsche konte angeblich ihre Beine nicht mehr spüren und musste getrage werden, bevor sie ebenfalls mit dem Helikopter ins Tal geflogen wurde.

Es waren vier Fahrzeuge verschiedener Bergretter vor Ort, sowie der Rettungshelikopter und die Polizeiinspektion Kleinwalsertal.