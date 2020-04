«Momentan ist die Ruhe vor dem Sturm»

«Andere Kantone sind schlimmer dran.» Das sagt Danuta Reinholz, Kantonsärztin von St.Gallen, zum Stand des Coronavirus. Insbesondere der Kanton Tessin habe zu spät Massnahmen ergriffen. Was die bundesrätlichen Empfehlungen nützen, zeige sich derzeit in Genf – aber auch in der Ostschweiz.

«Wir sind derzeit in der Situation, dass wir die Ruhe vor dem Sturm haben», sagt Reinholz. «Wir werden einen grösseren Anteil an Menschen haben, die in die Intensivstation müssen.» Dank den Massnahmen des Bundesrates könne dieser Anteil minimiert werden.

Wolfgang Korte, Chef des Zentrums für Labormedizin in St.Gallen, ist ebenfalls zuversichtlich, dass der Kanton St.Gallen die Lage im Griff hat. Er betont, dass jetzt die Situation sei, mehr Leute zu testen. «Momentan sind wir bereit.»

Eine schnelle Entspannung der Situation sieht niemand der Gäste. «Die Welle ist noch nicht richtig da. Wir werden sicher den ganzen April weitermachen müssen. Aber: Wir sind gut unterwegs», sagt Danuta Reinholz.

