Nun findet dieses Jahr vom 5. bis zum 7. Juli das Seenachtsfest Arbon wieder statt. Nachdem der Event zuerst wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, fehlte es danach an Organisatoren, da ein Veranstalter abgesprungen war. Letzten Herbst konnte dann ein neuer Organisator gefunden werden. Das Seenachtsfest wird dieses Jahr erstmals von der Appenzeller Kommunikations- und Eventagentur Star Productions GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Arbon organisiert.

Zuckerwatte, Riesenrad, Feuerwerk und heisse Sommernächte – Seenachtsfester gehören zum Sommer am Bodensee. Auf dieses Erlebnis mussten Arbonerinnen und Arboner in den letzten vier Jahren aber verzichten.

«Wir sind mitten in den Vorbereitungen»

Wie Beat Müller, CEO von Star Productions, gegenüber FM1Today bekannt gibt, sind die Vorbereitungen im vollem Gange. «Unser Puzzle nimmt langsam Form an», sagt Müller. An der diesjährigen Ausgabe des Seenachtsfests wird es verschiedene Neuheiten geben. Die grösste Veränderung ist bereits seit längerem bekannt: Neu soll der ganze Tag Besucherinnen und Besucher anlocken. Somit startet der Event offiziell bereits am Freitagnachmittag und dauert bis am Sonntag um 17 Uhr.

«Wir möchten eine Begegnungszone zwischen Alt und Jung sein – alle Generationen werden angesprochen und haben einen Grund, nach Arbon zu kommen», sagt der CEO. Samstag und Sonntag gibt es neu am Morgen Yoga-Stunden direkt am See. Zusätzlich wird es auch Daydances geben oder beispielsweise die Aktion «Tanz mit», wo Besucherinnen und Besucher aktiv mit machen können.

Das musikalische Programm besteht aus Live-Darbietungen wie beispielweise dem Auftritt des Chorprojekts «Thurgau singt», oder Gigs von DJs und Live-Bands. Für Kinder wird es bereits am Tag verschiedene Spielangebote geben. «Ein grosses Highlight ist nach wie vor der Lunapark – er gehört als fixer Programmpunkt einfach dazu», bestätigt Müller.