St.Gallen: Olma-Umzug und Radiocity

Falls du es noch nicht gewusst hast: Die Olma hat am Donnerstag endlich wieder mit vollem Programm gestartet. Am Samstag findet ab 10 Uhr der traditionelle Umzug durch die St.Galler Innenstadt statt. Dort wird sich auch der Gastkanton Graubünden präsentieren. Während des Umzugs muss in der Stadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Am Nachmittag lädt Graubünden dann zum Festakt in die Olma-Arena ein. Wer am Abend noch nicht genug hat, kann in der Radiocity im Waaghaus am St.Galler Marktplatz weiterfesten.

Cleanup im Alpstein

Wer eine gute Tat machen möchte, kann am Samstag am ersten Alpstein Cleanup teilnehmen und sich damit für das Ausflugsgebiet einsetzen. Organisiert wird die Aktion von der Gleitschirm-Community. Das Gasthaus Aescher, Pfefferbeere und der Bezirk Schwende-Rüte sorgen für Verpflegung. Hier kannst du dich für den Cleanup anmelden.

Plattentaufe in der Grabenhalle

Bereits in Appenzell, Rapperswil und London aufgetreten, feiert der Musiker «Clark S» aka Claudio am Samstag in der Grabenhalle seine Plattentaufe. Seine neuste EP «Back Of My Head» veröffentlichte er am 23. September.