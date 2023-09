«Muss nicht wegen jedem Furz zum Arzt»: So reagiert das FM1-Land auf den Prämienschock

Krankenkassenprämien in der Ostschweiz steigen deutlich an

Am Dienstag teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit, dass die Krankenkassenprämien in der ganzen Schweiz steigen werden – den stärksten Anstieg wird der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit 10,1 Prozentpunkten zu verzeichnen haben. Die durchschnittlichen Prämien steigen über alle Altersklassen hinaus von rund 285 Franken in diesem Jahr auf 314 Franken.

Als Gründe nennt das BAG unter anderem steigende Kosten im Gesundheitswesen – also mehr Arztbesuche, mehr ambulante Spitalleistungen sowie mehr und teurere Medikamente.

Wie die Leute im FM1-Land auf diese Nachricht reagieren, siehst du im Video oben.