Es erinnert an eine Black-Story-Geschichte, die man knacken muss: In einer Nacht vor vier Wochen krachte ein Güterzug auf der Strecke Altendorf-Pfäffikon in ein Auto. Das Auto wurde gut 500 Meter mitgeschleift. Dabei wurde jedoch niemand verletzt, da das Auto leer war. Der Fahrer wurde erst Stunden später an der Churerstrasse in Pfäffikon aufgefunden. Er war lebensbedrohlich verletzt.