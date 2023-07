Nach gewittrigem Wochenstart: Die nächsten Tage werden frühherbstlich

Am Montagmorgen zog ein Gewitter von Westen her über die ganze Schweiz. Auch in der Ostschweiz fiel teils starker Niederschlag. Die kommenden Tagen werden wohl eher an den Herbst als an den Sommer erinnern.

In der Ostschweiz warnte der Bund am Montagmorgen vor Gewittern. (Symbolbild) © Getty Images