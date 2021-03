Der Samstag beginnt vermehrt sonnig und im zweistelligen Temperaturbereich. Im Verlauf des Nachmittag zieht aber das Sturmtief Luis auf, berichtet Meteonews. Im Flachland seien bereits am Samstagmorgen Böen von rund 50 km/h gemessen worden und auf dem Säntis und dem Jungfraujoch wehten 100 km/h starke Winde.

Auftakt zu einem turbulenten Samstag! Schon die morgendliche Momentaufnahme zeigt, wohin die Reise geht. Im Flachland gibt es bereits #Böen um die 50 km/h, in exponierten Lagen auch schon deutlich mehr. Der #Säntis und das #Jungfraujoch matchen sich mit 100er Böen. (km) pic.twitter.com/kaF47Ab79n

Nebst starken Winden kann es im Verlaufe des Samstags zu kräftigen Niederschlägen kommen. Die Böen erreichen gemäss Meteonews Spitzen von 90 km/h im Flachland. In den Bergen sind erneut Orkanböen möglich. Das Sturmtief Luis bringt aber nicht nur Niederschläge sondern auch Schnee. So soll es auf der Alpennordseite und im Walis bereits am Samstag oberhalb von 1000 Metern schneien.

Der Winter kommt zurück

Am Sonntag könne es auch in tieferen Lagen schneien – die Temperatur bewegt sich am Sonntag um die 6 Grad.

Auch zu Beginn der kommenden Woche bleibt es windig und der Winter kommt wieder zurück. Die Meteorologen sprechen von zwei bis sechs Grad anfangs Woche. Es sei am Morgen auch mit Frost zu rechnen. Am Dienstag könne es wiederum in tieferen Lagen Schnee geben.

(red.)