Nach missglückter Schiffsbergung der DS Säntis: Schiffsbergeverein Romanshorn erhält Auftrag im Ausland

Zwei Bergungsversuche des historischen Dampfschiffs «Säntis» aus dem Bodensee durch den Schiffsbergeverein Romanshorn sind vergangenen Mai gescheitert. Doch der Verein gab noch nicht auf und will es noch ein drittes Mal versuchen . Dafür werden weiterhin Spendengelder in der Höhe von einer Million Franken gesammelt.

Bergung in Italien

Nun war der Verein sogar im Ausland im Einsatz: Aus über 70 Metern Tiefe bargen sie einen Jetski aus dem Grund des Comer-Sees im italienischen Domaso. Dies dank eines top modernen orangenen Unterwasserroboters. «Ich selbst war auch überrascht, dass es so gut gelaufen ist. In drei Stunden ein Objekt auf 100 Metern Tiefe zu suchen, zu bergen und an Land zu bringen ist ein super Resultat», sagt Silvan Paganini, Präsident Schiffsbergeverein Romanshorn, gegenüber TVO.

Speziell an dem neuen Unterwasserroboter seien neu verbaute Sensoren, welche der Verein günstiger oder gar von Sponsoren erhalten habe. «Die neue Geheimwaffe ist hier auf der Seite: Das ist ein Side-Scan-Sonar. Damit können wir eine Unterwasser-Karte herstellen. Das ist ein Game-Changer», so Paganini. Normalerweise sei das nicht auf einem Tauchroboter verbaut und nur wenige hätten solche Einsatzmöglichkeiten.