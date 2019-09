Kurz nach Mitternacht kriegten sich zwei Männer in Balzers in die Haare. Dabei war die Schlägerei so gewaltvoll, dass einer der Männer ins Spital gebracht werden musste. Ihm wurde die Schulter ausgerenkt und er hatte Blutergüsse an der Stirn und Schnittverletzungen an den Händen.

Der zweite Streithals konnte von der Polizei ermittelt und vernommen werden. Gezofft hatten sich die beiden wegen eines familiären Konflikts.

(red.)