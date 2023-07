Nach schwierigem Halbjahr: Ems-Chemie will Prozesse um 30 Prozent beschleunigen

«Wir sind schon auf einem guten Weg und haben unsere Abläufe um 15 bis 20 Prozent beschleunigt», sagte Martullo-Blocher in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende». «Und wir wollen unsere Position in China ausbauen, wir verdoppeln dort unsere Mitarbeiterzahl im Verkauf und in der Entwicklung.»