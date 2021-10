Der 59-jährige Österreicher, der in der Zentralschweiz lebt, würgte seine Partnerin am Dienstag in deren Wohnung im vorarlbergischen Bürs so lange, bis sie kaum noch Vitalzeichen zeigte. Der Mann geriet in Panik – und rief seinen Bruder an, der wiederum die Polizei verständigte.

Das 47-jährige Opfer wurde in äusserst kritischem Zustand ins Feldkircher Landeskrankenhaus eingeliefert. Nun ist die Österreicherin ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Der Beschuldigte ist geständig, er sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte sich am Dienstag widerstandslos festnehmen lassen. Die Hintergründe der Tat werden nun untersucht – es wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

Sowohl der mutmassliche Täter als auch das Opfer waren der Polizei nicht bekannt. Sie waren seit mehreren Jahren zusammen, aber nicht verheiratet. Der Tat ging laut Polizei «eine sehr intensive verbale Auseinandersetzung» voraus. Sie geht von einem Beziehungsdelikt aus.

(red.)