Die Naturschützer haben den Rheintaler Gemeinden ein Dossier zukommen lassen, in dem sie beschreiben, was im Baureglement verankert werden sollte: Heisse Kiesdächer, sterile Steingärten, Kunstrasen, Neophyten (nicht einheimische, invasive Pflanzen) und mehr sollen nicht mehr erlaubt sein.

«Jetzt haben wir die Chance, in der Neugestaltung des Baureglements vieles besser zu machen. Die Bauerei darf nicht mehr auf Kosten der Natur gehen», sagt Tobias Schmidheini vom Verein Balger Natur.

Patrick Reck kennt sich mit einheimischen Pflanzen gut aus und versucht seinen Kunden der Naturgärtnerei von Neophyten und Steingärten abzuraten. «Viele wollen zum Glück wieder weg von sterilen Gärten», so Reck.

Für Jürg Sonderegger gibt es einige Herausforderungen: der Klimawandel, damit einhergehend Temperatur- und Wetterextreme. Auch die Biodiversität muss gefördert werden. «Das rasante Artensterben zeigt, dass Handeln nötig ist», sagt Sonderegger.

«Einige der Baureglemente sind sehr alt»

Es geht den Naturschützern nicht darum, Versäumnisse von Gemeinden anzukreiden. «Die Baureglemente sind sehr alt. Früher wurden ökologische Aspekte zu wenig beachtet», sagt Schmidheini.

Die Gemeinden seien einigen Forderungen gegenüber offen. So auch der Gemeinderat Rüthi. Dieser unterstützt die Anliegen im Grundsatz. «Es ist wichtig, Sachen zur Förderung des Klimas, des Umweltschutzes und der Biodiversität für die Zukunft festzulegen», sagt Monika Eggenberger, Gemeindepräsidentin von Rüthi gegenüber FM1Today.

«Den Klimawandel kann man nicht wegdiskutieren»

Eggenberger sagt, da man in der Ortsplanung noch nicht so weit sei, könne noch nicht gesagt werden, in welcher Schärfe die Forderungen umgesetzt werden könnten.