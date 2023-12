Die Hoffnung auf weisse Weihnachten mag schwinden, aber festlichen Schneespass kannst du dennoch erleben. Lust auf Schlittenspass im FM1-Land? Auf den Schlitten, fertig, los In der Ferienregion Engadin Scuol Zernez gibt es fast in jedem Dorf Schlittenwege. Auch das Prättigau bietet Schlittelpisten beidseits des Tals. Mitten im Dorfzentrum von Pontresina befindet sich beim Skilift Languard eine Schlittelwiese für Familien. Unsere Karte zeigt dir weitere coole Pisten für rasante Abfahrten. Die coolsten Schlittelpisten in der Ostschweiz

Ab auf die Kufen Ganz gleich, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, Schlittschuhlaufen vereint Spass und Bewegung. In der Ostschweiz gibt es zahlreiche Möglichkeiten dafür. Ob in der Curlinghalle in Weinfelden, auf der Natureisbahn in Weissbad oder im Eissportzentrum Lerchenfeld in St.Gallen – die Auswahl ist vielfältig. Weitere Eisfelder im FM1-Land findest du auf unserer Karte.

Romantische Sternen- und Laternliwege Laternen und Sterne lassen die winterliche Dunkelheit in ein glitzerndes Lichtermeer verwandeln. In den dunklen Monaten laden verschiedene Sternen- und Laternliwege in der Ostschweiz zu romantischen Abenden mit der Familie oder dem Schatz ein. Die Lichtspirale in Waldstatt entführt Besucherinnen und Besucher in eine märchenhafte Welt aus warmem Licht. Der Stumps Laternliweg in Wildhaus bietet eine angenehme Atmosphäre für entspannte Spaziergänge. Oder am Erlebnisrestaurant Waldegg in Teufen verzaubert einen der Winterlichterweg.

Eishockey, Schoggi und Baden Weitere Tipps gefällig? Vom 26. bis 31. Dezember findet der Spengler Cup in Davos statt. Wenn du jedoch nach etwas suchst, das die Augen der Kinder zum Strahlen bringt, könntest du mit deiner Familie auch am Samichlaus-Giessen im House of Läderach teilnehmen. Diese Veranstaltung findet vom 28. bis 30. Dezember jeweils am Nachmittag statt. Über die Festtage haben zudem verschiedene Bäder wie der Säntispark oder das Alpamare geöffnet. Was gibt es sonst noch Spannendes in der Ostschweiz und Graubünden zu erleben? Teile deine Tipps in den Kommentaren mit uns!