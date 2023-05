Neue Kulturchefin in Winterthur kommt aus St.Gallen

Zuvor hatte Scartazzini rund 20 Jahre lang für das Hochbauamt des Kantons Zürich gearbeitet, wie die Stadt Winterthur am Mittwoch mitteilte. Nach zwei Jahren in St.Gallen verlässt sie den Kanton bereits wieder.

Ihre Tätigkeit beim Amt für Kultur sei «durch Veränderungen und besondere Herausforderungen» geprägt gewesen, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt St.Gallen. So habe das Amt für Kultur unter ihrer Leitung die Unterstützungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie umgesetzt, schreibt das «St.Galler Taglatt».

«Die Regierung bedauert ihren Weggang und dankt Tanja Scartazzini für ihr Engagement und ihre Leistungen. Ihre Stelle wird in Kürze ausgeschrieben", heisst es weiter.

Scartazzini sei nicht der erste gewichtige Abgang, so das «St.Galler Tagblatt». Innert weniger Monate hätten Ursula Badrutt, Leiterin der Kulturförderung, die langjährige Mitarbeiterin Bettina Ammann sowie Patricia Holder gekündigt, hinzu komme die Pensionierung von Esther Hungerbühler

Die neue Leiterin wird ihr Amt in Winterthur am 1. September antreten, wo sie auch lebt. Scartazzinis Vorgängerin, Nicole Kurmann, arbeitet in einem Teilzeitpensum weiterhin für die Stadt Winterthur.

(red.)