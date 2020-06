«En Kafi am Pistenrand» – ein Lied, das nun auch zu Liechtenstein passt. Das Fürstentum bekommt diesen Winter eine neue Après-Ski-Bar im Täli in Malbun. «Mir persönlich fehlte es, einen Glühwein direkt an der Piste zu trinken», sagt Andy Konrad, der das Projekt schon lange geplant hat und nun umsetzen kann. «Im Täli ist es schön sonnig, es wird beschneit und ist ideal, um endlich eine Après-Ski-Bar aufzumachen.»

Projekt war schwierig umsetzbar

Ganz so einfach war dieses Unterfangen aber nicht, es kostete den gebürtigen Triesenberger Andy Konrad trotz Wirten-Prüfung viele Nerven und Zeit. «Ich habe es mir viel einfacher vorgestellt, als es schlussendlich war. Zu Beginn wurde das Projekt von den Zuständigen sogar abgelehnt. Als ich dann das Okay hatte, musste ich zum Beispiel ein Baugesuch einreichen, obwohl die Bar nur temporär dort stehen wird.» Trotz vieler Vorschriften hat es nach langem Hin und Her dann endlich geklappt.

Kein fliessend Wasser

Nicht weil das Projekt anfangs schleppend voran ging, sondern weil früher an dieser Stelle ein Schlepplift war, tauft Andy Konrad seine Après-Ski-Bar «Schlepp-Bar». «Ausserdem gibt es im Täli kein fliessend Wasser und ich muss alles was ich brauche, bis zur Bar schleppen», sagt Konrad und lacht. Wohl wissend, keinen Profit aus dem Projekt zu schlagen, ist der Triesenberger hoch motiviert.