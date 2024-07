Neue Sorgen trotz Entspannung nach Hochwasser am Bodensee

In den Gemeinden am Bodensee erinnert wenig an die Hochwasser, die in der vergangenen Wochen für Überschwemmungen gesorgt hatten. Christof Rothenberger, Gemeinderat von Berlingen, zeigt sich erleichtert über den Rückgang des Pegels – auch im Hinblick auf die anstehende Chilbi, die nun ohne Plan B durchgeführt werden kann.