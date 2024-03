In der Schweiz sind laut der Onlineplattform Energie Reporter von Energie Schweiz und Geoimpact nur gerade 3,5 Prozent aller Autos reine Elektroautos .

Auf den Ausserrhoder und Bündner Strassen sind 3 Prozent aller zugelassenen Autos elektrisch.

Grosse Unterschiede gibt es bei den Gemeinden. So liegt die Thurgauer Gemeinde Stettfurt mit 6,6 Prozent an der Spitze und in Graubünden gibt es gleich drei Gemeinden, die laut Auswertung keine reinen Elektroautos haben (Buseno, Ferrera und Furna).