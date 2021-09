Der Jubiläumsanlass, das 125. Nordostschweizer Schwingfest, findet am Wochenende mit einem Jahr Verspätung statt. Über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden an diesem 3G-Grossanlass erwartet. Nun laufen in Mels die letzten Vorbereitungen.

