Oberster Bauer Markus Ritter gibt seinen Hof ab

Es sei ein emotionaler Moment. Markus Ritter übergibt seinen Biobetrieb in Altstätten auf 1. Januar 2023 seinen beiden Söhnen Adrian und Daniel Ritter. «Meine Frau und ich haben uns fast unser ganzes Leben um den Betrieb gekümmert», sagt der Präsident des Schweizer Bauernverbands gegenüber der Sonntagszeitung. Er freue sich nun «riesig», dass die nächste Generation den Hof weiterführe.

Der Beitrieb umfasst 28,2 Hektare Land und beherbergt 26 Kühe und 20 Jungvieh, drei Mutterschafe und 11 Bienenvölker.

Der 55-Jährige werde aber auch zukünftig auf dem Beitrieb mithelfen. Je nachdem wo seine Hilfe gefragt sei, in der Buchhaltung etwa.

Einen Rückzug aus der Politik käme aber nicht Infrage, sagt der Mitte-Nationalrat. So will er im Oktober 2023 erneut für die Nationalratswahlen antreten. Auch sein 60-Prozent-Pensum als Präsident des Schweizer Bauernverbandes will er fortführen.

