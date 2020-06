Opfer gefesselt und Wohnung ausgeraubt

Am Freitagabend drei Personen in eine Wohnung in Dornbirn eingebrochen. Die Räuber haben ihre Opfer zuvor gefesselt und sind danach geflüchtet.

Wie das Landeskriminalamt Vorarlberg mitteilt, sind die drei Einbrecher gegen 20 Uhr in der Innenstadt von Dornbirn in eine Wohnung eingebrochen. Dort trafen sie auf drei Bewohner, zwei von ihnen wurden gefesselt. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten noch bevor die Polizei eintraf. Ob etwas gestohlen worden ist, ist noch nicht klar. Die Opfer seien «nicht ernstlich verletzt», heisst es. (red.)