Osterhasen finden dieses Jahr nur halb so viel gefallen

Normalerweise werden die Schokoladen-Osterhasen der St.Galler Confiserie Roggwiller bis Donnerstag vor Ostern produziert. Dieses Jahr wurde die Produktion vor drei Wochen gestoppt. Per Hauslieferdienst werden nämlich nicht einmal annähernd so viele Hasen verkauft, wie sonst, schreibt das Tagblatt. Auch Grossverteiler bringen, trotz offenen Geschäften, die Hasen kaum weg.

Die Schokoladenherstellern Maestrani in Flawil und Chocolat Bernrain in Kreuzlingen konnten ihre Hasen bereits an die Grosshändler verkaufen und müssen sich nicht mehr ums «Loswerden» kümmern. Doch die Lage ist alles andere als gut. Viele Osterartikel sind bereits reduziert. Der Coop-Abholgrossist Prodega oder auch die Bürgi Spezialitäten in Pfyn bieten 50 Prozent Nachlass auf ihre Oster-Artikel.

Und der Rest? Maestrani nimmt die unverkauften Hasen beispielsweise wieder zurück, Bernrain nicht. Die Detailhändler setzen auf grosszügige Rabatte noch Wochen nach Ostern. Was danach noch bleibt, wird oft gespendet.

