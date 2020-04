Der Schweizer Eiermarkt ist stabil und Entwicklungen sind gut vorausschaubar. Wegen der Coronakrise ist das Geschäft mit den Eiern dieses Jahr aber völlig aus den Fugen geraten, sagt Christian Rutishauser, der in Neukirch-Egnach Freilandeier produziert. «Wir werden förmlich überrumpelt. Wir haben einige Hofläden, bei denen die Leute momentan Schlange stehen.» Gewisse Kunden gingen dabei leider leer aus, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Kein Einkaufstourismus mehr

Ein grosser Teil der Eier von Christian Rutishauser geht in den Grosshandel. Auch dort ist die Nachfrage in der Zeit des teilweisen Lockdowns in die Höhe geschossen. Ein Grund dafür könnte sein, dass der grenznahe Einkaufstourismus weggefallen ist.

Schon anfangs März Eier bestellt

Auch René Bänziger, Eierproduzent aus Wolfhalden AR, spürt die hohe Nachfragen. Auf der einen Seite fallen wegen der geschlossenen Restaurant Bestellungen weg. Andererseits florieren der Hauslieferdienst und die Hofläden. «Die vergangenen drei, vier Wochen war die Hölle los», sagt Bänziger. Sogar anfangs März habe er Bestellungen für Ostern gehabt.

Die Eierknappheit dürfte sich laut den Produzenten noch bis nach Ostern hinziehen.