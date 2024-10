Ostschweizer Fleischproduzent setzt auf Vegan-Trend

In einer Zeit, in der sich die Ernährungsgewohnheiten vieler Menschen wandeln, hat Malbuner erkannt, dass der Trend zu pflanzlichen Lebensmitteln nicht ignoriert werden kann. Der Markt für vegetarische und vegane Produkte sei immer noch gering, etwa bei 1 Prozent des Umsatzes.

Weiteres Wachstum angestrebt

Aber nicht nur, denn der Trend wächst in diversen Richtungen: «Wir haben zwar Produkte mit Bohnen, aber im Trend sind auch stark fettreduzierte Produkte, zum Beispiel Malbuner-Pouletbrust mit Magerquark», aber auch salzreduzierte Produkte zeigen eine steigende Tendenz, sagt Ospelt weiter.

Klar ist, das Familienunternehmen setzt auf Wachstum, so sagt Ospelt: «Wir möchten gesund und in den Kernbereichen wachsen, in denen wir in den letzten Jahren massiv investiert haben.»