Ostschweizer lieben Graubünden – zum Skifahren

Die Skiferien gehen bei einigen bereits zu Ende, bei einigen stehen sie aber noch an. Beliebte Ferienorte sind vor allem Davos, St.Moritz oder Arosa, denn Herr und Frau Schweizer zieht es für die Sportferien oftmals nach Graubünden.

Die Halbe Schweiz trifft sich während den Skiferien im Bündnerland. Das geht aus einer Befragung von Schweiz Tourismus zur Wahl der Sportferien hervor. Mindestens zehn Kantone fahren für ihre Skiferien in den östlichen Kanton. Vor allem in der Ostschweiz ist Graubünden sehr beliebt. Zwei Drittel der St.Galler gehen dort in die Skiferien und etwas mehr als die Hälfte der Thurgauer. Aber auch aus dem Tessin oder Basellandschaft reisen Wintersportler an. 90 Prozent der Bündner bleiben während den Ferien gar im Kanton. «Graubünden ist der grosse Hit in der Deutschschweiz, wenn es um Skiferien geht», teilt Tourismus Schweiz mit. Besonders beliebt sind vor allem die Orte Davos, St.Moritz, Arosa und die Lenzerheide.

Konkurrenz macht dem Graubünden hauptsächlich das Wallis. Beliebt sind dort die Orte Zermatt und Saas-Fee. Bei vielen Ostschweizer Kantonen steht an zweiter Stelle aber nicht das Wallis, sondern das Skifahren in der eigenen Region sowie in Liechtenstein.