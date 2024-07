Ostschweizer Schulen kämpfen erneut um Lehrpersonen

Personalmangel an St.Galler Schulen wird immer prekärer

«Toller Beruf, praxisnah vermittelt»: Das sind die Studiengänge an der PHSG

Während die Schülerinnen und Schüler die Sommerferien in vollen Zügen geniessen, müssen viele Schulleitungen in den Sommermonaten mühevoll nach Personal suchen. Der Lehrermangel ist auch in diesem Sommer ein grosses Thema für Ostschweizer Schulen.

Viele offene Stellen in St.Gallen

Alleine im Kanton St.Gallen sind 438 Lektionen, das entspricht rund 16 Vollzeitstellen, noch offen. «Wir haben immer noch rund ein Drittel der Volksschulträger, die Stellen nicht besetzt haben und jetzt über die Ferien noch dran sind, die Lektionen mit Lehrpersonen abzudecken», erklärt Christoph Ackermann, Präsident Verband St.Galler Schulträger, gegenüber TVO.