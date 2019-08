Ostschweizer Segelflieger landet in Wiese

Ein 46-jähriger Schweizer musste am Dienstag mit seinem Segelflugzeug in einer Wiese in Schoppernau (Bregenzerwald) landen. Er hatte laut Polizei bemerkt, dass die geplante Überquerung der angrenzenden Berge wegen des zu geringen Aufwinds nicht mehr möglich war.

Der Mann war vom Flughafen Altenrhein gestartet und wollte einen Rundflug über die Üntschenspitze (2135 Meter) bei Schoppernau machen. Da er aber im Bregenzerwald keinen Aufwind mehr hatte, war klar, dass er die Üntschenspitze oder den Hochtannbergpass nicht würde überqueren können. Er landete seinen Flieger sicherheitshalber mit ausgefahrenem Fahrwerk in einer ebenen, frisch gemähten Wiese. Niemand wurde verletzt oder gefährdet.