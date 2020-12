Ostschweizer wird von «Happy Day» überrascht – und darf Globi-CD aufnehmen

Sandro Wild sitzt strahlend auf dem cremefarbenen Studio-Sofa in der SRF-Sendung «Happy Day» und kann kaum glauben, dass ihm die Globi-Stimme Walter Andreas Müller höchstpersönlich eine Schachtel voll mit Globi-Büchern überreicht und ihn zu einer Studio-Aufnahme für eine Globi-CD einlädt. Perplex öffnet er die Schachtel und hält grinsend das Globibuch «Globi bei den Feuerwehrleuten» in die Kamera.

Globi-Sammlung bei Brand zerstört

Ironisch, denn genau vor einem Jahr, am 25. Dezember, versuchten Feuerwehrleute den Brand in seinem Elternhaus zu löschen. Der 24-jährige Bichwiler und seine Familie waren bei den Grosseltern im Nachbarhaus, als das Feuer aus unbekannten Gründen ausbrach. Das Grundgerüst des Hauses konnte gerettet werden, das Innere jedoch ist komplett verbrannt und zerstört. «Als das Feuer grösstenteils gelöscht war, rief mein Vater den Feuerwehrleuten zu, dass sie sofort meine Globi-Sammlung retten sollen», sagt Sandro Wild zu FM1Today. Die Flammen zogen auch in sein Zimmer, das Löschwasser weichte die Seiten der Globi-Bücher auf und die schweren Stiefel der Feuerwehrleuten zerstörten die Hüllen ungezählter CDs, die während den Löscharbeiten auf dem Boden verstreut lagen.

Nach dem Schock am ersten Weihnachtstag versuchte Sandro mit Ionisierungsgeräten und neuen CD-Hüllen, seine Sammelstücke zu retten, doch einige Ausgaben waren so zerstört, dass nichts mehr half.

Die Bilder des Brandes vor einem Jahr