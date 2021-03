«Paradies» und «überwältigend» – Ladenöffnungen begeistern Shopper

Sie ist froh: Christine Hanselmann, Geschäftsführerin von Säntis Fashion in Appenzell. Ihr Kleiderladen durfte am Montag wieder Kunden empfangen: «Es ist toll, wenn die Kunden bei uns im Laden sind und wir ihnen eine Freude machen können.» Der grosse Ansturm sei zwar ausgeblieben, die meisten Kunden freuen sich aber über die zurückgewonnene Normalität. Die erste Kundin in Hanselmanns Laden, Heidi Schlumpf hat das shoppen sehnlichst vermisst: «Es ist ein Paradies. Diese Farben, diese schönen Sachen für den Frühling. Es ist überwältigend.»

Ähnlich freudig klingt es auch aus dem Naturmuseum St.Gallen: «Jeder zahlende Besucher ist eine Belohnung», sagt Direktor Toni Bürgin. Dem Museum seien in den letzten Monaten ungefähr 40'000 Franken Erlös aus Eintritten, Shop und Café verloren gegangen.

Doch nicht ganz alle jubilieren über die neuen Lockerungen. Weil in Freizeiteinrichtungen und Sportstätten nur der Aussenbereich geöffnet werden darf, dürfen momentan nur Vereine in der St.Galler Kletterhalle ins Magnesium greifen. Die breite Öffentlichkeit muss sich weiterhin gedulden. Diese Rechnung geht nicht auf, sagt Diego Lampugnani, Geschäftsführer der Kletterhalle in St.Gallen: «Den ganzen Betrieb hochzufahren, inklusive Mitarbeiter und Reinigung, das würde sich nicht lohnen.»

Im allgemeinen haben die Kunden relativ unaufgeregt auf die Wiedereröffnungen reagiert. Auch schweizweit blieb ein Ansturm aus: