Tourismus in Innerrhoden

Um die Touri-Massen zu bändigen: Innerrhoden will Parkhaus in Wasserauen bauen

An schönen Wandertagen während den Sommerferien und vor allem auch im Herbst ist die Parksituation im Innerrhodischen Schwende und Wasserauen jeweils prekär. Seit 2023 die Tourismusstrategie des Kantons Innerrhoden ausgearbeitet wurde, weiss man, in welche Richtung man künftig gehen will: Weniger Tagestouristen und mehr Übernachtungen sind das Ziel.

Ein Parkhaus in Wasserauen, drei bis fünf neue Hotels in der Region und ÖV-Förderung: Eine langfristige Lösung gegen das Verkehrschaos im Bezirk Schwende-Rüte braucht einen Moment für die Umsetzung. Deshalb muss eine Übergangslösung her.