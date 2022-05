Internationales Fussballturnier U19 Am 27. und 28. Mai findet auf der Sportanlage Gesa in Altstätten das Internationale U19- Fussballturnier statt. Dort kämpfen verschiedenen internationale Teams gegeneinander, unter anderen spielen Teams aus Dänemark und England mit. Die Schweiz wird von FC Altstätten und FC St.Gallen vertreten. Auch für Unterhaltung ist gesorgt, am Freitag kommt die «Inside Partyband» und am Samstag gibt es Musik der «Party Helden». Weitere Infos findest du hier.

Beim Internationalen Fussballturnier kann man den FC St.Gallen und den FC Altstätten anfeuern. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Lan-Party Arbon Vom 26. bis am 29. Mai gibt es eine Lan-Party beim Seeparksaal Arbon. Direkt am See können die Gamerinnen und Gamer gegeneinander antreten. Es wird ein Spassturnier mit Mini-Challenges geben. Da der Event über drei Tage hinweg geht, ist es auch möglich dort zu schlafen und zu duschen. Weitere Infos findest du hier.

In Arbon kann man drei Tage lang gamen. (Symbolbild) © FM1Today/Tobias Bruggmann

Airshow Hoher Kasten Am 27. und 28. Mai gibt es beim Hohen Kasten die höchstgelegene Airshow der Schweiz, wie die Veranstalter schreiben. Sowohl Oldtimer- wie auch moderne Flugzeuge sind bei der Show dabei. Wenn du besonders früh dort sein willst, kannst du dir ein Early-Bird-Ticket kaufen. So kommst du mit der Bahn bereits um 7 Uhr auf den Berg. Weitere Infos findest du hier.

Auf dem Hohen Kasten, kann man sich eine Airshow anschauen. © Keystone/Regina Kühne

St.Galler Kantonalschwingfest Für Schwing-Fans gibt es in Wil am 29. Mai das kantonale Schwingfest. Am Sonntag werden sich über 200 Schwinger messen, es werden etwa 6000 Zuschauer erwartet. Unter anderem wird es ein Festzelt geben, in dem es volkstümliche Unterhaltung geben wird. Am 28. Mai gibt es auch für die Kleinen eine Möglichkeit mitzuschwingen, nämlich am Nachwuchschwingfest. Weitere Infos findest du hier.

In Wil werden sich 200 Schwinger messen. (Symbolbild) © KEYSTONE/Urs Flüeler

Alpsteinpass Wer Lust auf eine Wanderung hat, ist im Alpstein gut aufgehoben. Dort kann man mit dem Alpsteinpass sogar ein paar Preise erwandern. Beim Besuch eines Alpstein-Restaurants erhält man eine Bestätigung. Wenn der Pass voll ist, kann man Preise wie einen Kinderrucksack oder ein T-Shirt gewinnen. Weitere Infos findest du hier. Beim Wandern Preise gewinnen, kannst du auch bei der «Wander Trophy 2022» des «St.Galler Tagblatt». Hier findest du alle Informationen dazu.

Bei einer Wanderung im Alpstein, kann man Punkte sammeln. (Symbolbild) © Keystone

Rollschuh-Disco Auf die Rollen, fertig, los! Noch bis 29. Mai hat es in der Eishalle Lerchenfeld einen Indoor-Rollschuhpark, der am Mittwoch und am Wochenende seine Tore öffnet. Am Samstag gibt es tagsüber eine Kinderdisco und ab 20 Uhr gibt es eine Disco für die Älteren. Die gesamte Ausrüstung kann man vor Ort abholen, es gibt Rollschuhe von Grösse 28 bis 46. Auch für Helm, Knie- und Ellbogenschoner ist gesorgt. Weitere Infos findest du hier.

Im Lerchenfeld kann man im Indooor-Rollschuhpark seine Runden ziehen. (Symbolbild) © Verein «Rollland»

90er-Party im Alpenchique Wer Lust auf eine Party hat, kann am Mittwoch vor Auffahrt an die FM1-90er-Party. Im «Alpenchique» in St.Gallen läuft 90-er Jahre-Sound und es treten die «90’Brothers» auf. Einlass ist ab 21 und ab 20 Jahren. Zusätzlich wird im Radio von 5 Uhr früh bis um Mitternacht Musik aus den 90ern gespielt. Weitere Infos findest du hier.

Auf der 90er Party im Alpenchique kann man in Erinnerungen schwelgen. © Radio FM1

Auffahrtslauf St.Gallen Wer sich sportlich betätigen will, ist beim Auffahrtslauf am 26. Mai richtig, jeder kann am Auffahrtslauf mitlaufen, ob Jung oder Alt, geübte Läuferin oder blutiger Anfänger. Die Strecken reichen von einer kleinen Runde im Kybunpark über einen Halbmarathon durch St.Gallen. Weitere Infos findest du hier.

Sportbegeisterte können am Auffahrtslauf mit machen. © St.Galler Tagblatt/Ralph Ribi

Openair Bischofszell Wer mag, kann seinen Festivalsommer mit dem Openair Bischofszell starten, welches vom 27. bis am 29. Mai stattfindet. Es ist das älteste Festival der Schweiz und findet dieses Jahr zum 48. Mal statt. Verschiedene Acts wie Caroline Chevin und The Royal Flush werden auftreten. Weitere Infos findest du hier.