Eine unglaubliche Szene spielte sich am Donnerstagnachmittag in der Feldkircher Innenstadt ab: Eine 20-jährige Frau war mit ihrer Mutter unterwegs, als die beiden ein Geschäft verlassen wollten, wurde sie von einem Mann angegriffen. Er hielt sie von hinten fest und hielt ihr ein Küchenmesser an den Hals.

20-Jährige erleidet schwere Schnittverletzungen

Als die Mutter ihrer Tochter zur Hilfe kommen wollte, griff der 25-Jährige auch sie an. Wie «vol.at» schreibt, bewarf ihn die Mutter mit Gegenständen und ihre Tochter konnte sich so aus dem Griff des Angreifers befreien. Sie erlitt schwere Schnittverletzungen.

Mit Besen und Eisenstangen aufgehalten

Der Täter flüchtete anschliessend in Richtung Johannitergasse, wo er von mehreren Passanten aufgehalten wurde. Diese bewiesen Zivilcourage und hielten ihn mit Besen und Eisenstangen in Schach, bis die Polizei Feldkirch, Frastanz und die Sicherheitswache Feldkirch eintrafen. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen, damit der Angreifer das Messer fallen liess und sie ihn festnehmen konnten.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg schreibt, ist der 25-jährige Angreifer psychisch beeinträchtigt. Er wird derzeit von den Beamten der Polizeiinspektion Feldkirch einvernommen und dann in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die junge Frau und ihre Mutter wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.

(red.)