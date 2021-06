Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag eine zwei Meter grosse Piratenfigur gestohlen. Der Seeräuber stand in Schaffhausen vor einem Süssigkeitenladen. Der Gesamtwert der Figur wird auf 1000 Franken geschätzt. Die Schaffhauser Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hilfe in den Ermittlungen.

(red.)