In Siegershausen findet dieses Wochenende mit NŒISE eine interdisziplinäre Konzertreihe für neue Musik im Kanton Thurgau statt. Die interaktive Performance für Musik, Tanz und Publikum findet am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 17.30 sowie 20 Uhr statt. Wenn du Lust hast auf eine aussergewöhnliche und interaktive Theatererfahrung, dann findest du mehr Infos hier .

Wortspiele, Comedy, Politisches, Prosa oder Lyrik – am Samstag gibt’s einen grossen Poetry Slam in der Grabenhalle St.Gallen. Wenn du also ein Fan von Sprachspielereien bist und gerne mitbestimmen willst, wer ins Finale kommt, dann gibt’s Tickets ab 20 Franken auf der Website .

Eiskunstlauf-Meisterschaften in Herisau

Am Sonntag finden in der Eishalle Herisau die Ostschweizer Meisterschaften im Eiskunstlauf von 8.30 bis 16.30 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos und Verpflegung gibt’s beim Eislaufverein Herisau oder im Restaurant des Sportzentrums. Mehr Infos dazu gibt’s im Programmheft.

Piratenspass für Klein und Gross

Im Kreuz in Jona findet am Sonntag um 14 Uhr das Piratenmusical «d’Schatzinsle» für die ganze Familie statt. Das Musical erzählt von der kleinen Kim, die eine Schatzkarte erhält und dann in See sticht, um ihren Schatz zu finden – dabei erlebt sie grosse Abenteuer. Die Vorstellung dauert 75 Minuten ohne Pause und Tickets gibt’s für Erwachsene ab 25 Franken und für Kinder für 15 Franken. Mehr Infos gibt's hier.

Après-Ski in Flumserberg

Schon genug vom Ski fahren, aber noch nicht vom Après-Ski? Dann gibt’s für dich in der Slalom Bar in Flumserberg ein tolles Angebot. Am Samstag tritt dort «Wuarscht ‘N’ Brot» – die Liechtensteiner Partyband – auf. Um 20.30 Uhr ist Türöffnung, los geht’s dann um 21 Uhr. Mehr Infos gibt’s auf der Website.

Wintersport in der Ostschweiz

Falls du aber doch lieber auf die Piste willst, eignet sich gemäss Meteorologe Roger Perret von MeteoNews besonders der Sonntag dazu. Denn mit der Kaltfront von der Nacht auf Freitag gab es noch ein bisschen Neuschnee in den höheren Lagen. In Flumserberg sind aktuell 60 der 65 Pistenkilometer befahrbar, alle Winterwanderwege und Schlittelpisten sind ebenfalls geöffnet. Im Skigebiet Pizol haben ein bisschen mehr als die Hälfte der Pisten geöffnet, zusätzlich sind die beiden Funparks offen, und auch schlitteln kann man. In Savognin kannst du ebenfalls auf die Mehrheit der Skipisten, Langlauf-Loipen sind ebenfalls einige geöffnet und Schneeschuhwanderungen kannst du auch machen.

Ab ins Stadion!

Am Samstag spielt der FC St.Gallen wieder im Kybunpark. Der Gegner kommt aus der Westschweiz: FC Stade Lausanne-Ouchy. Um 18 Uhr ist Anpfiff, Tickets gibt’s auf der Webseite. Und falls du denn Match nicht verpassen willst, aber nicht ins Stadion kannst, dann halten wir dich mit einem Liveticker auf dem Laufenden.

(lha)