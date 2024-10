Polarlichter am Schweizer Himmel gesichtet – auch in Landquart

«Ein wahnsinnig heller Komet»: Am Wochenende lohnt sich ein Blick in den Himmel

In der nördlichen Hemisphäre werden Polarlichter auch als Nordlichter bezeichnet. Solche Nordlichter sind in der Alpenregion selten, wie der Wetterdienst Meteonews schreibt. Man kenne sie hauptsächlich aus polaren Regionen.

Am Donnerstagabend wurde sie aber vereinzelt in der Schweiz und teilweise auch im FM1-Land gesichtet. So etwa in Arosa, wie die Webcam vom Weisshorn in Arosa zeigt. Ein Leserreporter soll sie auch in Landquart entdeckt haben. Wegen unterschiedlicher Bewölkung war das Spektakel nicht überall zu beobachten.