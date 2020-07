Polizei ermittelt gegen mutmassliche Tierquälerin

In einem Video auf YouTube ist zu sehen, wie in Feldkirch eine Frau heftige Fusstritte an zwei Hunde verteilt. Die Polizeiinspektion Feldkirch hat Ermittlungen gegen die mutmassliche Tierquälerin eingeleitet.

Die Aufnahmen im Youtube-Video lassen einem nicht kalt: Eine Frau geht mit zwei Hunden spazieren und tritt diese immer wieder mit ihren Füssen. Die Szenen, die sich in Feldkirch abgespielt haben sollen und im Video von vol.at zu sehen sind, haben nun die Polizeiinspektion Feldkirch auf den Plan gerufen. Am Mittwoch wurde bei der Hundehalterin eine tierschutzrechtliche Kontrolle durch die Amtstierärztin durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt ist die Frau geständig, die Tiere wegen ihres Verhaltens mittels Tritten «gemassregelt» zu haben. Bei den Hunden selbst seien keine Verletzungen festgestellt worden, wie es weiter heisst. Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei wurden eingeleitet. (red.)