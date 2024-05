Polizei erwischt Autodieb in Bendern – und findet weiter Beute

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, heisst es in einer Mitteilung der Landespolizei vom Sonntag. Gegen 19 Uhr ging die Meldung ein, dass in Vaduz ein eben erst abgestelltes Auto geklaut wurde. Die Landespolizei leitete daraufhin umgehend die Fahndung ein.

Scan den QR-Code Du willst keine News mehr verpassen? Hol dir die Today-App.

Etwas später meldete eine Passantin, dass ihr in Bendern die gefährliche Fahrweise eines Autos aufgefallen sei. Dabei handelte es sich um das in Vaduz gestohlene Fahrzeug. Die Landespolizei konnte das Auto und den mutmasslichen Dieb schliesslich in Bendern auffinden. Er sei beim Auto angetroffen worden, welches durch einen Unfall auf der Fluchtfahrt beschädigt wurde, heisst es auf Anfrage bei der Landespolizei. Der in der Schweiz wohnhafte Mann wurde aufgrund des dringenden Verdachts des Fahrzeugdiebstahls festgenommen.