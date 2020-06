Polizei führt Gewöhnungsflüge mit Diensthunden durch

Im Juni finden in ganz Vorarlberg mehrere Übungen der Polizeidiensthundeführerinnen und -führer statt. Sie und besonders die Polizeidiensthunde werden an den Polizeihelikopter gewöhnt, um im Ernstfall schnellstmöglich an den Einsatzort verlegt werden zu können. Derzeit sind bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg 13 Polizeidiensthundeführer im Einsatz.

