Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Kirchberg am Waldrand eine männliche Leiche gefunden. Diese steckte in einem Plastiksack. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Ein Mann war am Sonntag kurz vor 15 Uhr auf der Rupperswilerstrasse in Kirchberg unterwegs, als er in einem Wiesenbord am Waldrand auf einen Plastiksack stiess. «Dieser kam ihm komisch vor, weshalb er die Polizei rief», sagt Bertrand Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. Identität unklar Polizisten öffneten den Sack und das mulmige Gefühl des Spaziergängers bestätigte sich. «Sie fanden darin einen toten Mann», so Hug. Wie lange die Leiche schon am Waldrand lag, sei unklar. «Wir kennen auch die Identität des Mannes noch nicht.» «Wir ermitteln in alle Richtungen» Laut der Polizei steht noch nicht fest, ob der Mann einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen ist. «Wir ermitteln in alle Richtungen und sind froh um Hinweise aus der Bevölkerung», sagt Hug. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Fundort ist am Montagmorgen grossräumig abgesperrt. «Es stehen verschiedenste Untersuchungen wie die Spurensicherung an», erklärt der Polizeisprecher. «Die Arbeiten vor Ort werden im Laufe des Vormittags abgeschlossen sein.» Zweite Leiche innerhalb eines Monats Bereits Anfang Dezember hatten Passanten in Kirchberg am Waldrand eine Leiche gefunden. Nachdem sich in der Toggenburger Gemeinde Angst breit gemacht hatte, gab die Polizei jedoch Entwarnung: Der 64-jährige Tote war von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt und ohne Dritteinwirkung gestorben. (lag)