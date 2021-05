Alle seine Bauvorhaben scheiterten, verkaufen kann er die ehemalige Raststätte auch nicht, nur noch ein Velo- und Fussweg führen zum verlassenen Gebäude: Vergangene Woche verkündete der Eigentümer der verlassenen Walensee-Raststätte an der Autobahn A3 in Obstalden, dass er die Liegenschaft sich selbst überlassen wolle (FM1Today berichtete).

Unklare Zukunft

Der 79-Jährige will sich nicht länger mit dem Kanton Glarus streiten. Das Gebäude darf nicht mehr als Raststätte genutzt werden, weil der Beschleunigungsstreifen gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) zu kurz ist. Gemäss Eigentümer fliesst das Geistergebäude nach seinem Ableben in seine Erbmasse, Kinder hat er allerdings nicht. Auf Anfrage von FM1Today heisst es vom Kanton: «Der Kanton Glarus ist nicht beteiligt und gibt deshalb keine Auskunft.» Es steht also in den Sternen, was mit der Raststätte passiert.

Anscheinend ist das Gebäude aber doch nicht so verlassen wie gemeint. Ein Leserreporter hat die verlassene Raststätte besucht und Fotos gemacht: Es lägen Sex-Heftli und gebrauchte Kondome auf dem Boden, sagt er gegenüber FM1Today.